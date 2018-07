„Das ist Raubbau an der Gesundheit der Tiroler“

„Lärm, Dreck, Abgase - wir haben genug!“ Mit diesen Worten kündigte das Transitforum Austria-Tirol am Montag Bürgerversammlungen auf den Tiroler Straßen an. „Seit Jahrzehnten wird an der Tiroler Bevölkerung Raubbau betrieben. Wir haben den Dreck, die Wiener die ,Marie’. Das macht mich zornig“, legt sich Fritz Gurgiser wie in alten Zeiten wieder mit Politik und Transitlobby an.