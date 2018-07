„Rote Karte“ für Sozialministerin Hartinger-Klein!

Dass die Ministerin von den kolportierten Sparplänen im Gesundheitssystem samt Privatisierungen, Personalkürzungen und Spitalsschließungen keine Ahnung hatte, wollte am Montag in der Form keiner glauben. Zumal bereits am vergangenen Freitag ein E-Mail aus der AUVA kursierte, in dem darauf hingewiesen wurde, dass man „laufend in Gesprächen mit Frau Bundesministerin Hartinger-Klein“ sei.