Montag ist ihr Tag: Keine Bange vor der Schlange!

Sechs Schlangenarten leben in Kärnten. „Sie alle sind wichtig im Gefüge der Natur“, erklärt Happ. „Denn sie fungieren als eine Art Umweltpolizei, fressen wie die Ringel- und Würfelnattern in Gewässern die kranken und schwachen Fische und an Land hauptsächlich Mäuse und Ratten.“ Auf Bauernhöfen wurden die Äskulapnatter und die Schlingnatter früher daher freudig begrüßt; heute zählt Happ an die 1000 Schlangen-Anfragen pro Sommer, viele sind den Tieren nicht freundlich gesinnt.