DTM-Rookie Eng in zweitem Zandvoort-Rennen Vierter

DTM-Rookie Philipp Eng hat im zweiten Rennen in Zandvoort am Sonntag von Startplatz zwei aus Rang vier erreicht. Am Vortag war der Salzburger BMW-Pilot noch auf dem 14. Platz gelandet. Eng musste Sieger Rene Rast (Audi/GER) bzw. den britischen Mercedes-Fahrern Gary Paffett und Paul Di Resta den Vortritt aufs Podium lassen.