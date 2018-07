EU-Treffen in Innsbruck: Aufwand gerechtfertigt?

Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, wenn EU-Großveranstaltungen wie das informelle Treffen der Innen- und Justizminister diese Woche in Innsbruck in den einzelnen Ländern und Regionen stattfinden. Das bringt volle Betten und somit Wertschöpfung (außer man verhängt über Gastgärten ein Platzverbot, was bekanntlich ja auch vorgekommen ist). Und mit viel Fantasie kann man es auch als einen Akt von Bürgernähe sehen. „Die EU“ ist nicht nur irgendetwas Abstraktes, das „da oben in Brüssel“ stattfindet, sondern sie ist neuerdings auch mitten unter uns. So weit, so gut!