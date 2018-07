„Carinthian Tech Research“: Forschung mit Wirkung

Im Vorjahr wurde an 64 Projekten geforscht. Auf europäischer Ebene ist man in vier Projekte mit 30 internationalen Partnern eingebunden. Beispielgebend sind „Infinity“, das sich der klimaangepassten Solarstromgewinnung widmet. „Silense“ legt den Fokus auf Gesten- und Stimmensteuerung. „MIRS“ befasst sich mit Mikrosystemen zur Gasdetektion und „CTE“ arbeitet an der Klangverbesserung von Mikrofonen, wie solchen, die in Smartphones eingebaut sind.