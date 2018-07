Hit-Garantie beim Mega-Openair in Linz

Freier Eintritt ins Schlossmuseum

Zeitgleich haben Kulturinteressierte freien Eintritt ins Linzer Schlossmuseum, ehe es am 17. und 18. August in der Linzer Innenstadt weiterbrodelt. Treten doch Stars wie Max Giesinger - etwa mit seinem Hit „Wenn sie tanzt“ - oder Oberösterreichs Newcomerin Ina Regen mit ihren gefühlvollen Songs vor einem Mega-Publikum auf. Als ausgebildete Sängerin und jahrelange Background-Stimme von Conchita Wurst hat sie im letzten Jahr den Durchbruch geschafft und ist seither mit „Wia a Kind“ in aller Munde. Unfassbar berührend auch ihre Version von Hubert von Goiserns „Heast as ned“ sowie der heuer erst veröffentlichte Song „Paris“, bei dem sie sich in erster Linie mit ihrer Samtstimme und ihrem bodenständigen Dialekt direkt in die Herzen der Menschen gesungen hat.