Polizisten vereiteln Drogendeal: Täter in Haft

Zwei Polizisten sind am Freitagabend gerade am Heimweg gewesen, als sie in der S-Bahn bemerkten, dass sich ein Drogendeal anbahnte. Kurzerhand stellten sich die Beamten wieder in Dienst und schritten ein. Ein 16-jähriger mutmaßlicher Dealer aus Nigeria verschluckte aber noch zahlreiche Suchtgift-Kugeln, ehe er festgenommen werden konnte ...