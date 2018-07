Lampedusa: „Wir wollen unser altes Leben zurück!“

Hunderte Flüchtlinge sind seit 2011 vor der Insel ertrunken, für Zigtausende war sie die erste Station in Europa. Es gab Zeiten, in denen hier mehr Asylwerber als Lampedusiani lebten. „Wir haben“, erzählt Sabina, Inhaberin eines Obstladens, „den Fremden Essen und Kleidung gegeben, wir ließen sie in unseren Wohnungen schlafen, wenn das Aufnahmezentrum wieder einmal überfüllt war.“ Giusi Nicolini, die einstige Bürgermeisterin, „hatte uns gebeten, der Humanität eine Chance zu geben“. Friedenspreise wurden der Politikerin verliehen, der Papst überschüttete sie mit Lob, 2016 war sie bei Ex-US-Präsident Barack Obama eingeladen. „Letztlich“, so Sabina, „führte uns ihr Kurs ins Chaos." In die Anarchie, in die Not.