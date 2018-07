Im Semmering sind die Maschinen an der Macht

Fakten zu den Mega-Bohrern „Carl“ und „Ghega“

>Von den 27,3 Kilometern Gesamtstrecke führen knapp neun Kilometer durch gleichmäßigen, harten Gneis (gelbe Zone in der Grafik unten). Diesen Teil sollen die beiden Bohrer bis zum Jahr 2020 aus dem Berg gefräst haben.

>Der Maschinenvortrieb ist deutlich effizienter als der klassische Bagger- und Sprengvortrieb, der in schwierigerem Gestein zur Anwendung kommt.

>Die Namen „Carl“ und „Ghega“ erinnern an Semmeringbahn-Erbauer Carl Ritter von Ghega. „Carl“ arbeitet seit Freitag, „Ghega“ steht ab Herbst im Einsatz.

>Die technischen Daten der baugleichen Bohrer: 2500 Tonnen Gewicht, 120 Meter Länge, Bohrkopfdurchmesser 10 Meter, 14 Elektromotoren mit insgesamt 6000 PS, 90.000 Kilonewton Vorschubkraft - dreimal so viel wie ein Spaceshuttle.