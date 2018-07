„Danger Zone 2“ lässt es so richtig krachen

Rasante Action, gepaart mit einer ordentlichen Portion Zerstörung, verspricht „Danger Zone 2“, das als digitaler Download für PS4, Xbox One und PC (via Steam) erhältlich ist. Das Ziel: an „23 der berüchtigtsten Unfallschwerpunkte in 17 einzigartigen Orten auf der ganzen Welt“ größtmöglichen Schaden anzurichten.