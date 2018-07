Dreifacher Otter-Nachwuchs verzückt Zoobesucher

„Sie verlassen bereits die Höhle“

Die drei Jungtiere - ihr Geschlecht ist noch nicht bekannt - wurden von ihrer Mutter bis jetzt in einer Höhle großgezogen. „Bei der Geburt sind Otter-Junge blind. Erst im Alter von rund 40 Tagen öffnen sich die Augen. Nun hat die Kleinen die Neugierde gepackt, und sie verlassen bereits die Höhle“, sagte Schratter. Mit einer Länge von maximal 90 Zentimetern ist der Zwergotter die kleinste Otterart. In kleinen Gruppen lebt er an Flüssen, Seen und der Küste Südostasiens. Aufgrund von Lebensraumverlust steht er als „gefährdet“ auf der Roten Liste.