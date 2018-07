In diesen sexy Familienklan heiratet Bieber ein

Ebenso hell erfreut darüber, dass die Liaison zwischen Hailey und Justin bald in geregelten Bahnen laufen wird, ist freilich der Schwiegerpapa in spe, Stephen Baldwin. Er ist zwar der jüngste der vier Brüder, steht in Sachen Schlagzeilen seinen älteren Geschwistern aber um nichts nach. So polarisierte er einst mit der Aussage, er wolle die USA verlassen, sollte Barack Obama Präsident werden - setzte dieses Versprechen bei dessen Wahlsieg aber nie um. Aktuell scheint die Lieblingsbeschäftigung des 52-Jährigen, der von Bieber vor dem Antrag um Erlaubnis gefragt wurde, das Posten von Bibelzitaten auf den sozialen Netzwerken zu sein.