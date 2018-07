„Eintritt für Wachau“: Vorschlag sorgt für Wirbel

Die Lage ist angespannt, das sagt auch Dürnsteins Bürgermeister Johann Schmidl, der Widrich und somit seinem ungewöhnlichen Vorstoß den Rücken stärkt: „Die Situation bei uns ist ein kleiner Wahnsinn“, meint er in einem „NÖN“-Interview. 900 Menschen leben in der idyllischen Gemeinde - an die 1000 Gäste pilgern tagtäglich durch die dortigen Gassen. „Aufs Jahr hochgerechnet kommen bis zu eine Million Menschen zu uns“, so Schmidl. Die Idee, eine Art „Eintrittgeld“ von Wachau-Touristen - ähnlich wie auf Mallorca - zu verlangen, kommt ihm daher gelegen.