Schlagabtausch zwischen Donald und Donald

Die Vorzeichen des am Mittwoch beginnenden NATO-Gipfels in Brüssel sind denkbar schlecht. Kurz vor seinem Abflug Richtung Europa bekräftigte US-Präsident Donald Trump seine Kritik an anderen Bündnispartnern. „Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den amerikanischen Steuerzahler“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Der Streit über das Geld überschattet das Spitzentreffen der Militärallianz. Trump meinte sogar, dass das nächsten Montag stattfindende Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin „einfacher“ sein werde. All diese „Nettigkeiten“ ließen EU-Ratspräsident Donald Tusks Kragen platzen. Er forderte Trump auf, mehr Wertschätzung gegenüber den europäischen Alliierten an den Tag zu legen.