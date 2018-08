Diese Hollywoodstars daten auch online

Schauspieler und „Baywatch“-Schnuckel Zac Efron gab in einem Interview mit der britischen „Times“ zu, dass er auch schon mal versucht hat, sein Liebes-Glück auf Tinder zu finden. Allerdings ohne Erfolg. Warum? „Sie dachten alle, es wäre ein Fake. Es hat einfach nie geklappt“, plauderte der Hollywood-Hottie aus. Als Star hat man es in Sachen Dating halt nicht immer einfach, musste auch der 30-Jährige feststellen. „Dating ist etwas, wozu ich im klassischen Sinn nie fähig sein werde“, so Efron.