Sportminister holt die 106 Millionen zurück!

Erleichterung bei den Sportverbänden

Was Funktionäre, wie etwa Ex-Volleyball-Präsident und ÖOC-Vorstand Peter Kleinmann, freut: „Dass die Mittel endlich im Sport landen sollen, ist super. Jetzt geht es darum, sie sinnvoll einzusetzen!“ Etwa in die Verbesserung der Infrastruktur und in ein multifunktionales Nationalstadion. „Österreich hat die schlechtesten Sportstätten von ganz Europa! Die sind teilsweise zum Schämen“, so Kleinmann. Und damit meint der 70-Jährige nicht nur das längst in die Jahre gekommene Happel-Stadion im Prater.