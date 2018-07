Kim Kardashian: Tochter North modelt für Fendi!

Kim Kardashians fünfjährige Tochter North West ist an der Seite ihrer Mutter sowie ihrer Großmutter Kris Jenner in einer Werbekampagne des Fashionlables Fendi zu bewundern. Das kleine Mädchen ist auf Fotos zu sehen, mit denen das zehnjährige Jubiläum der Peekaboo-Tasche des Modehauses gefeiert werden soll. Ein Foto zeigt die Tochter von Sänger Kanye West mit ihrer Mutter und Großmutter im Gras sitzen. Kardashian streichelt dem Kindergartenkind darauf liebevoll über den Kopf. In der Hand hält die Kleine eine rosafarbene Mini-Ausgabe der Bag.