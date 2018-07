Dubioser Schlüsseldienst verlangte fast 1200 Euro!

Das Türschloss war rasch aufgebohrt. Bei der Rechnung mit einer Fake-Firmenanschrift aus Mühlheim an der Ruhr (Deutschland) stockte Wolfgang K. der Atem: Schloss 375 Euro, Einsatzwert 189 Euro, Nachtzuschlag 189 Euro, Rohlinge 110 Euro, Arbeitszeit 75 Euro, die Mehrwertsteuer wurde gleich doppelt verrechnet.

„Natürlich habe ich bezahlt. Da standen zwei arabisch aussehende Männer in meiner Wohnung und wollten das Geld sofort“, so der Betroffene. Den Schlüsseldienst hat er im Internet gefunden.



„Es sind mehrere unseriöse Firmen aus dem Ruhrpott in Wien aktiv, die bei Google ganz oben aufscheinen“, erklärt Christian Wenzl von der Wirtschaftskammer. Diese Abzocke-Unternehmen hätten in Wien keine Gewerbeberechtigung. Der Einsatz hätte Herrn K . inklusive Material, Anfahrt & Co. keine 500 Euro gekostet.



Seriöse Schlüsselfirmen sind auf www.meinaufsperrdienst.at zu finden.