Rundum erneuert für Familie, Arbeit und Sport!

Damit ist der für Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigte neue Tourneo Custom nicht nur für Großfamilien, sondern auch für all jene, die Business und Familie unter ein Autodach packen wollen, eine perfekte Wahl. Unabhängig vom Einsatzzweck profitieren alle Nutzer des neuen Tourneo Custom von einer Vielzahl an Assistenzsystemen, die jede Fahrt nicht nur bequemer, sondern auch sicherer machen. So bietet sich hier die Möglichkeit eines sich den Verkehrsbedingungen stets anpassenden Tempomats ebenso wie jene, den Verkehrsraumhinter dem Fahrzeug dank Rückfahrkamera voll im Blick zu haben. Einen perfekten Überblick bietet zudem das komplett neue, intuitiv bedienbare Armaturenbrett.