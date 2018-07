Vermisster Alpinist tot am Dachstein entdeckt

Am Montag kurz nach 7 Uhr waren 20 Bergretter und Alpinpolizisten mit zwei Suchhunden aufgestiegen. Man suchte zwei Gebiete genauer ab, in denen der Tscheche vermutet wurde. Um 10.15 Uhr entdeckte man unterhalb der Torstein-Eisrinne die Leiche des Alpinisten. Er dürfte am Samstag bei schlechtem Wetter die 300 Meter lange Rinne hinabgestürzt sein.