Gletscher „verschluckte“ Alpinisten am Dachstein

Der erfahrene Bergsteiger hatte sich am Samstag von seinen Kameraden, einer zehnköpfigen Gruppe, getrennt, nachdem man gemeinsam von der Adamek-Hütte aufgebrochen war. Zuerst schloss er sich einem schnell gehenden Quartett an, führte es sogar eine Weile, ehe er im Nebel offensichtlich vom Weg abkam und Richtung „Untere Windluke“ ging. Die vier anderen Bergsteiger bogen schließlich wieder nach links ab und kamen auch am Gipfel an.