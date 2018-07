Verkehrsunfälle forderten zwei Verletzte

Mit Mofa gegen Lkw geprallt

In Velden ereignete sich der Unfall hingegen gegen 8.50 Uhr: „Als ein 37-jähriger Kraftfahrer seinen Lkw auf einen freien Parkplatz am Bahnhofsplatz einparken wollte, prallte ein 15-jähriger Schüler aus Velden, der mit seinem Motorfahrrad in Richtung Ortsgebiet fuhr, gegen die rechte Seite des Lasters“, schildert ein Polizist. Der Bursche erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ebenfalls in das LKH Villach gebracht.