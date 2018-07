NASA probt für gezielten Absturz der ISS

Seit dem November 1998 - damals wurde das erste Modul in eine Erdumlaufbahn gebracht - ist die Internationale Raumstation ISS, die heuer ihren 20. Geburtstag feiert, in Betrieb. Bis 2024 ist ihre Zukunft gesichert, danach soll sie gezielt zum Absturz gebracht werden und jene Überreste, die nicht in der Atmosphäre verglühen, im Meer versenkt werden. Diese Woche probt die NASA für ein solches Manöver.