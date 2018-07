Brenner Basistunnel verzögert sich

Die wahrscheinliche Verzögerung um ein Jahr liege vor allem an der Beeinspruchung des Zuschlags für das Baulos „Pfons-Brenner“, dem größtem auf österreichischem Gebiet, so Bergmeister in einem Interview mit der APA. Zu den Folgen sagte er. „Wir haben dadurch elf Monate verloren. Wir werden alles daran setzen, 2027 fertig zu werden. Aber es wird ganz schwierig werden, das durch den Bau wieder aufzuholen.“ Die rein bautechnischen Verzögerungen würden seit dem Start im April 2008 nur drei Monate ausmachen.