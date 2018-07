Englands „Three Lions“ brüllen sich ins Halbfinale

So stark Schweden grundsätzlich in der Defensive auch agierte, in der Offensive hatten Anderssons Kicker wenig bis nichts anzubieten. Nach „Blagult“-freundlicher Zählung gab es gerade einmal Halbchancen (7./Ola Toivonen, 13./Viktor Claesson, 38./Marcus Berg) sowie eine falsche Abseitsentscheidung gegen Berg (26.) für die Skandinavier zu verbuchen. Eher noch hätte England noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 stellen müssen, doch Sterling scheiterte gleich zwei (!) Mal binnen kürzester Frist im Eins gegen Eins an Goalie Olsen (42./ 43.). Der Akteur von Manchester City ließ damit bei all seiner Offensiv-Power und all seinem Talent erahnen, wieso er im Nationalteam bei 41 A-Länderspielen bei gerade einmal zwei Volltreffern hält…