Nach Brexit: Briten wollen Freihandelszone mit EU

Nach monatelangem Gezerre hat sich die britische Regierung am Freitag auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt. Sie strebt nun eine Freihandelszone mit der EU an. Auf diese „gemeinsame Position“ einigte sich das Kabinett auf einer Klausursitzung, wie Premierministerin Theresa May am späten Abend bekannt gab. Die Zerstrittenheit der britischen Regierung hatte die Verhandlungen mit Brüssel zunehmend belastet. Die EU-Seite klagte zuletzt, dass Großbritannien neun Monate vor dem Brexit noch immer kein klares Verhandlungsziel vorgelegt habe.