Autofahrer mit gleich 3 Ausweisen - alle gefälscht

Gegen 21 Uhr hielten die Polizeibeamten den Autofahrer in der Chimanistraße an, nachdem er sich dort nicht an die geltende 30-km/h-Beschränkung gehalten hatte, sondern mit mehr als 50 Stundenkilometern dahingebraust war. Gefragt nach Führerschein bzw. Personalausweis, übergab der Mann den Beamten dann gleich drei Dokumente: einen spanischen Führerschein, den spanischen Aufenthaltstitel und auch noch einen pakistanischen Pass - allesamt gefälscht.