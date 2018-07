Tobender (31) schlug Polizist in den Bauch

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Nussdorf-Debant in Osttirol in einer Wohnung zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gekommen, die zum Einschreiten einer Polizeipatrouille führte. Dabei beschimpfte ein 31-Jähriger die Beamten massiv und verließ danach die Wohnung, um nur wenig später auf einem Polizeiposten einen Beamten zu attackieren.