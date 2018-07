Titelverteidigerin Muguruza muss die Koffer packen

Titelverteidigerin Garbine Muguruza ist am Donnerstag in der 2. Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ausgeschieden. Die 24-jährige Spanierin musste sich der gleichaltrigen Belgierin Alison van Uytvanck mit 7:5, 2:6, 1:6 geschlagen geben.