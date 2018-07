Wirbel um Phantom und Mobbing an HTL Ferlach

Wer der anonyme „Aufdecker“ an der HTL Ferlach ist, der die Schulleitung mit Vorwürfen überhäuft, darüber darf weiter gerätselt werden. Ein Lehrer wagte sich aber insofern aus der Deckung, als dass er einen Mobbingprozess angestrengt hat. Bei der ersten Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt wurde deutlich, wie tief die Gräben in der Lehrerschaft an dieser Schule sein müssen.