Nächste Demo in Wien gegen Arbeitszeitgesetz

Protest am Josefsplatz

Nach dem großen Protest am vergangenen Samstag rief die Junge Generation (JG) in der SPÖ Wien am Donnerstag ebenfalls zu einer Aktion gegen den Zwölf-Stunden-Tag auf. Gegen 8 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Josefsplatz in der Wiener City, unter ihnen auch Klubobmann Andreas Schieder und Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar.