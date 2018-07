Bewusstloses Paar wohl nur zufällig Giftopfer

Jenes Paar, das in Südengland nach dem Kontakt mit dem Kampfstoff Nowitschok in Lebensgefahr schwebt, dürfte nur zufällig vergiftet worden sein: Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden mit demselben kontaminierten Gegenstand in Berührung kamen, mit dem auch der Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter verübt wurde.