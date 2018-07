Weltranglisten-Zweite Wozniacki überraschend out

Die dänische Weltranglistenzweite Caroline Wozniacki ist beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon am Mittwoch überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert. Nach einer 4:6-6:1-5:7-Niederlage gegen die Russin Jekaterina Makerowa wird die 27-Jährige damit die Rumänin Simona Halep im Ranking nicht vom Thron verdrängen können. Dazu hätte sie beim Rasenturnier zumindest das Finale erreichen müssen.