ÖFB-Teamspieler Bauer bleibt bei Absteiger Stoke

„Die Art und Weise, wie die vergangene Saison geendet hat, war sehr enttäuschend für uns alle. Aber ich will ein Teil jener Mannschaft sein, die Stoke City zurück in die Premier League hilft“, erklärte Bauer in einer Vereinsmitteilung. Der gebürtige Schweizer absolvierte beim 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland am 2. Juni seinen sechsten Einsatz für Österreichs Nationalmannschaft.