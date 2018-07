Senkrecht-Crash nach Start: Trauer um Heurigenwirt

Die beiden Freunde freuten sich auf einen gemeinsamen Flug in der Cessna 172. Doch die geplante Tour über die Weinberge im südlichen Niederösterreich endete an diesem Mittwochvormittag in einer Katastrophe: Der erfahrene Pilot Christian K., Familienvater, Gemeinderat und Heurigenwirt, dürfte kurz nach dem Start aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über die einmotorige Maschine verloren haben. Dann ein lauter Knall, danach nur noch gespenstische Stille.