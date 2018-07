Flugzeug bohrt sich bei Landebahn in Wiese: 2 Tote

Das Unglück ereignete sich um 10.10 Uhr am Flugplatz in Vöslau/Kottingbrunn im Bezirk Baden, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Es handelt sich um ein in Österreich registriertes Sportflugzeug vom Typ Cessna 174. Zwei Feuerwehren mit 40 Mitgliedern rückten zum Unglückort aus.