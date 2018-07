Petra Ott hilft Kater „Felix“ mit seiner Angst

Der Umgang mit „speziellen“ Katzen

Egal welches Problem man hat, es kann geholfen werden. „Denn unsere Katzen sollen zufrieden und stressfrei mit uns Menschen leben - und ‘Felix‘ ist ein besonderer Kater, eine sogenannte Menschenkatze“, erklärt Petra Ott. Menschenkatzen haben einen eigenen starken persönlichen Charakter. Die Expertin: „So mancher Katzenhalter fragte mich, ob seine Katze vielleicht schizophren sei.“ Ich will bei dir sein, aber dann doch nicht. Ich will von dir gestreichelt werden, aber dann haue ich dir gleichzeitig eine runter. Das kann viele Situationen betreffen, der Mensch dann irgendwann nicht mehr, was er machen soll. „So ein Exemplar ist unser ‘Felix‘. Durch falsche Behandlung in so einem speziellen Fall läuft alles schief“, erklärt Ott.