Thiem: „Ich wollte einfach keinen verhöhnen!“

Medical Timeout

Er versuchte in der Pause zwischen zweiten und dritten Satz zwar nochmals mit einem Medical Timeout und dem Physiotherapeut den Rücken bzw. die Schmerzen in den Griff zu bekommen - erfolglos. „Ich konnte einfach nicht mehr. Es ist zwar schei..., bei einem Grand-Slam aufzugeben. Aber es wäre, hätte ich weiter gespielt, eine Verhöhnung für die vielen österreichischen Fans und meinen Gegner gewesen!“ So musste Thiem zum zweiten Mal nach den US Open 2016 in New York (gegen den Argentinier Del Potro) in den sauren Apfel beißen.