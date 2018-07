Schüler zu Besuch in der „Krone“-Redaktion

28 Schüler des Klagenfurter Lerchenfeld Gymnasiums waren im Rahmen ihrer Alternativtage in der letzten Schulwoche in der Redaktion der „Kärntner Krone“ zu Gast. Die Schüler erfuhren dabei, wie ein Artikel in die Zeitung kommt, was man bei der Recherche beachten muss, welche Berufe in der Medienbranche vertreten sind und wohin die Redakteure mit ihrer „Mobilen Redaktion“ überall hin ausrücken.