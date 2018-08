Diese Stars sollen gut bestückt sein

Wie der Name des Mannes ...

Wie der Name des Mannes, so sein ...? Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, besser bekannt als Ralph Fiennes, hat in Wahrheit nicht nur einen ungewöhnlich langen Namen, sondern angeblich auch einen ungewöhnlich großen „Drachen“, wenn man so will. Im Film „Red Dragon“ ließ Regisseur Brett Ratner diesen jedenfalls elektronisch verkleinern, um die Zuschauer nicht zu irritieren.