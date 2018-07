„Vorstadtweiber“: Drehstart zur vierten Staffel

Denn während Philipp Hochmairs Charakter Joachim Schnitzler die Konsequenzen seines Rachefeldzugs ausbaden muss und Maria Schneider (Gerti Drassl) in Indien weilt, beschert dem Rest der Vorstadtweiber - in bewährter Manier dürfen Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik für Tumult sorgen - die Leiche eines Geschäftsmanns die Begegnung mit drei Frauen, die ihnen „näher sind, als ihnen lieb sein wird“ - so die Ankündigung des ORF.