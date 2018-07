Auf Holländer-Invasion folgen bald die Italiener

Rund 270.000 Nächtigungen von Urlaubern aus den Niederlanden stehen für das Tourismusjahr 2017 zu Buche. Dass es heuer in diesem Segment ein Wachstum gibt, steht schon fest. Fast 20.000 „Oranjes“ fanden ja am Wochenende - angespornt durch ein ziemlich geniales Camping-Konzept eines holländischen Anbieters - den Weg in die Steiermark. „Der Markt birgt ein enormes Potenzial - wir hatten schon zuletzt riesige Zuwächse und sind in den Niederlanden sehr aktiv“, verweist Steiermark-Tourismus-Chef Erich Neuhold auf spezielle Kampagnen.