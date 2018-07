Pendler: Versammlungen sorgen für Ärger

Vorweg: Es fahren Ersatzbusse. Was das im Wiener Straßenverkehr bedeutet, braucht man Pendlern aber nicht zu erklären. „Wer bisher in Heiligenstadt aus- oder umgestiegen ist, hat es jetzt schwer“, erklären Experten. Ab Montag ist die Linie U4 nur noch zwischen Hütteldorf und Spittelau unterwegs. Als Ausweichstrecke wurde während Bauarbeiten an der Trasse zuletzt immer die S45 angeführt. Doch die Vorortelinie liegt seit Samstag zwischen Ottakring und Heiligenstadt brach. Beide Sperren dauern länger - die U-Bahn fährt die Station im Norden der Bundeshauptstadt erst ab dem 26. August wieder an, die S45 nimmt dann voraussichtlich ab 3. September volle Fahrt auf.