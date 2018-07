„Das haben wir uns alles nicht so vorgestellt!“

Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko war nach dem Qualifying sauer, weil die Chancen, Mercedes und Ferrari heute im Heimrennen in Spielberg zu fordern, sehr gelitten haben: Max Verstappen wurde nur Vierter, Daniel Ricciardo gar nur Siebenter - weil sie sich in puncto Windschatten uneinig waren. Als die Red-Bull-Bosse Marko und Horner in Spielberg statt des von ihnen erhofften Regens in der Früh die Sonne durchblinzeln sahen, ahnten sie bereits, was sie zu erwarten hatten.