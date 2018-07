Erstes Mal am Red Bull Ring

Pierre Gasly: Der Franzose startete gut in seine erste volle Saison. Sein bestes Ergebnis? Ein vierter Platz in Bahrain. Grund genug für Toro Rosso den 22-Jährigen, der auch in der Formel E aktiv war, für 2019 weiter zu verpflichten. Auch gestern zeigte Gasly am Ring mit Rang 12 auf.