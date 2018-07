Nach Panne: Ab Montag wieder normaler OP-Betrieb

Ab Montag ist in der Chirurgie des LKH-Universitätsklinikums Graz wieder ein Normalbetrieb möglich. Das bedeutet, nicht nur Notfälle, sondern auch vereinbarte, nicht akute Operationen können ab nächster Woche wieder durchgeführt werden. Weil ein Patient am Donnerstag von einem OP-Tisch fiel, musste der Chirurgie-Betrieb ja in den vergangenen Tagen deutlich eingeschränkt werden (siehe Bericht hier).