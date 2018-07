Sieben Fragen zum Sturz vom OP-Tisch im LKH Graz

Auf 20 OP-Tischen finden Hunderte Eingriffe in der Woche statt, die jetzt entfallen. Wie sehr wirkt sich das auf die Wartezeiten für nicht dringend nötige Eingriffe aus? Sie sind an der Grazer Uniklinik zum Teil ja berüchtigt lange und sollen teilweise durch Personalpolitik etc. hausgemacht sein…

Es gibt laut KAGes drei Bereiche, an denen Wartezeiten von mehreren Monaten in Kauf zu nehmen sind: die Orthopädie, die Augenklinik und die Herzchirurgie, was damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Man kann keine Durchschnittszeiten angeben, weil die Dauer von der Dringlichkeit des Eingriffes abhängt, die sich etwa beim Herz in vier Stufen, von „sehr“ bis „zur Beobachtung“, staffelt. Die Zeiten im Internet transparent zu machen, was manche fordern, sei aus Datenschutzgründen undenkbar.