Drake: Rap-Kultstar teilt ordentlich aus

Er rappt Seite an Seite mit Jay-Z. Er verspottet Kanye West. Er singt über bisher offenbar unveröffentlichtes Material des verstorbenen „King Of Pop“ Michael Jackson. Auf seinem neuen Doppelalbum „Scorpion“ macht Rapper Drake unmissverständlich klar, dass er im Musikgeschäft zu den ganz Großen zählt. Der 31 Jahre alte Kanadier will an die Spitze - wenn er da nicht schon längst angekommen ist.