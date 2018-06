Aich/Dob muss in 1. CL-Runde gegen Groningen ran

Aich/Dob bekommt es in der ersten Runde der Volleyball-Champions-League der Herren mit dem niederländischen Meister Lycurgus Groningen zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. Spieltermine sind 9./10. bzw. 16./17. Oktober. Auch die Damen von UVC Graz treffen auf einen Oranje-Vertreter, duellieren sich im selben Zeitraum mit Sliedrecht Sport. Die ersten drei Runden werden bei Damen und Herren im K.-o.-Modus (Hin- und Rückspiel) ausgetragen. Danach geht es mit der Gruppenphase (jeweils fünf Pools zu vier Teams) weiter. Es folgen Viertel-, Halbfinale und Finale.